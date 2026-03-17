Білорусь розвиває сімейство наземних роботів для логістики та бойових модулів

17 марта 2026, 15:45

Державний комітет військово-промислового комплексу Білорусі продовжує розвивати лінійку роботизованих гусеничних платформ «Адунок», які створює ВАТ «Конструкторське бюро “Дисплей”».



За наявною інформацією, ці системи вже проходять дослідну експлуатацію у силових структурах країни та використовуються під час навчань і підготовки підрозділів.

Сімейство «Адунок» наразі включає чотири модифікації — М120, М200, М250 і М700, які відрізняються масою, розмірами та вантажопідйомністю. Найбільша платформа М700 здатна перевозити до 700 кг корисного навантаження.



Усі моделі використовують електричні двигуни, що зменшує акустичну та теплову помітність, а гусеничне шасі забезпечує високу прохідність на складному рельєфі. Керування здійснюється дистанційно через захищений радіоканал із заявленою дальністю до 10 км у відкритій місцевості.



Функціонально платформи позиціонуються як універсальні роботизовані носії. На них можуть встановлюватися дистанційно керовані бойові модулі сімейства «Адунок», що дозволяє використовувати систему як мобільну вогневу точку.



Для Білорусі розвиток таких платформ має також індустріальне значення: країна намагається створити власну нішу у сегменті недорогих роботизованих платформ підтримки, які можуть інтегруватися з різними бойовими модулями.

Хоча подібні платформи не змінюють баланс сил самі по собі, вони здатні підвищити мобільність підрозділів, зменшити втрати серед особового складу та розширити можливості використання дистанційних бойових модулів.