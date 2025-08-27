Білоруський бойовий модуль "АДУНОК-БМ30" для комплексу "Рать"

27 августа 2025, 10:45

Білоруська компанія «КБ «Дисплей» розробила для Росії бойовий модуль «АДУНОК-БМ30», який інтегровано у мобільний комплекс «Рать», призначений для боротьби з безпілотними літальними апаратами.

Попри те, що комплекс уперше продемонстрували ще на виставці «Армія-2023», білоруське походження модуля тоді приховувалося, подаючи розробку як власний продукт російської компанії «Исток ім. Шокіна».



Комплекс «Рать» існує у двох варіантах:



лазерний — із системою спрямованого енергетичного ураження для знищення БПЛА;

гарматний — із встановленням бойового модуля «АДУНОК-БМ30».



Основу модуля складає 30-мм автоматична гармата 2А42, радянської розробки, широко відома за використанням на БМП-2, БМД-2 та ударних гелікоптерах Ка-52 і Мі-28. У модифікації для комплексу «Рать» модуль керується дистанційно та оснащується системою управління підривом снарядів, що потенційно дозволяє вражати малошвидкісні та низьколітаючі цілі на відстані до 4 км.



Водночас стан розробки боєприпасів із програмованим підривом залишається незрозумілим. Хоча навесні 2024 року було заявлено про завершення робіт над ними, публічні випробування як снарядів, так і модулів, під них не демонструвалися. Через це реальна ефективність «АДУНОК-БМ30» проти малорозмірних БПЛА залишається під питанням.



Факт співпраці РФ із білоруським Держвоєнпромом у сфері розробок ППО свідчить про поглиблення оборонної інтеграції двох країн. Білорусь фактично забезпечує РФ комплектуючими для нових систем протидії дронам, що вказує на дефіцит власних рішень російської промисловості.

Бойовий модуль «АДУНОК-БМ30» може стати важливим елементом тактичної ППО Росії, але його справжні можливості проти сучасних FPV-дронів та роїв БПЛА поки не підтверджені. Поки що це радше демонстрація інтеграційних зусиль, ніж гарантований прорив у засобах протидії українським безпілотним системам.