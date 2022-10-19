19 октября 2022, 12:45

Нова пошта розробила спеціальне мобільне відділення для роботи на деокупованих територіях, де немає світла.

Наразі його встановлено у смт Рогань на Харківщині.

Відділення працює щодня з 11:00 до 15:00 та розташовується за адресою: Рогань, вулиця Першого травня,1.

Мешканці смт Рогань та прилеглих селищ тепер можуть отримувати звичні послуги – прийом та видачу посилок вагою до 10 кг.

Розрахуватися за доставку можна через мобільний додаток або автосписанням. Готівка наразі не приймається.

Це вже друга модель інноваційного мобільного відділення Нової пошти, яке створене на базі БДФ-контейнера для перевезення посилок. Нове мобільне відділення має гідравлічні опори, які дозволяють швидко опустити контейнер після транспортування, а також відрегулювати висоту для комфортного обслуговування клієнтів. Воно може обслуговувати до 10 000 посилок за місяць.

Щоб зробити відділення максимально комфортним всередині та полегшити процесс перевезення, було змінене внутрішнє оздоблення та зовнішнє покриття. Тепер зовні мобільне відділення оздоблене металевими 3D панелями, що значно полегшує конструкцію, а всередині - вбудовані підвісні розкладні полиці для зберігання та пакування посилок. Для захисту від опадів та прямих сонячних променів, відділення оснащене електричною маркізою.

Також нова модель обладнана вбудованим поштоматом на 62 комірки, довжиною 3 м і висотою 1,4 м для зручності отримання у найвищій точці. Нагадуємо, що у поштомат можна відправити речі вагою до 20 кг та розміром 40х60х30 см. Планується, що стіна-поштомат запрацює, коли відновляться обсяги доставки в регіоні.

Мобільне відділення може працювати як від мережі 220В, так і від генератора, тому його зручно використовувати на територіях, де немає електронергії. Біля відділення встановлено модуль Starlink і мешканці можуть користуватись інтернетом безкоштовно, щоб зв’язатися з рідними чи замовити товари з інтернет-магазинів та аптек.

У найближчих планах компанії виробити та запустити в роботу ще 20 таких мобільних відділень, щоб надавати свої послуги там, де немає світла та змоги швидко відкрити стаціонарне відділення.

Наразі Нова пошта вже відновила роботу у 50 звільнених населених пунктах у Донецькій області, на Херсонщині та Харківщині.