13 октября 2022, 16:45

Нова пошта повернулась на звільнену Херсонщину

З 10 жовтня Нова пошта відновила роботу на деокупованій Херсонщині та відкрила три мобільних відділення у Високопіллі, Великій Олександрівці та Архангельському.



Відтепер мешканці сіл та навколишніх населених пунктів зможуть отримувати та відправляти посилки вагою до 30 кг. Сплатити за послуги доставки можна онлайн через додаток Нової пошти. Готівка наразі не приймається.



Компанія привезла з собою інтернет-модуль Starlink та генератор для того, щоб мешканці могли підзарядити свої пристрої та зв’язатися із рідними. На деокупованих територіях подекуди відсутня електроенергія та інтернет-зв’язок.



Графік роботи мобільних відділень:



· У Високопіллі - з 14:30 до 15:30 на вул. Визволителів;



· у Великій Олександрівці - з 11:00 до 12:00 на вул. Братській;



· У Архангельському - з 13:00 до 14:00 на вул. Т. Шевченка.



Наразі Нова пошта відновила роботу у 45 населених пунктах, що були звільнені, а саме: 2 відділення у Донецькій області і 43 відділення на Харківщині.

