Нова пошта відновила роботу відділень в Чернігові

Після деокупації міста компанія відновила доставку в нього і відкрила 8 відділень:
Відділення №12 (до 30 кг): вул. Ціолковського, 4
Відділення №14 (до 150 кг на одне місце), вул. Старобілоуська,16а
Відділення №15 (до 30 кг): вул. Мстиславська, 25
Відділення №16 (до 30 кг): просп. Миру, 194, корп. 4
Відділення №18 (до 30 кг на одне місце): вул. П'ятницька, 49
Відділення №5 (до 30 кг на одне місце), просп. Миру, 180
Відділення №7 (до 30 кг): просп. Миру, 50
Відділення №8 (до 30 кг на одне місце), вул. Пухова, 142
Відділення працюють з 9 до 17 у будні та з 9 до 18 у вихідні.