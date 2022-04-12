Нова пошта відновила роботу відділень в Чернігові

12 апреля 2022, 12:45

Після деокупації міста компанія відновила доставку в нього і відкрила 8 відділень:

Відділення №12 (до 30 кг): вул. Ціолковського, 4Відділення №14 (до 150 кг на одне місце), вул. Старобілоуська,16аВідділення №15 (до 30 кг): вул. Мстиславська, 25Відділення №16 (до 30 кг): просп. Миру, 194, корп. 4Відділення №18 (до 30 кг на одне місце): вул. П'ятницька, 49Відділення №5 (до 30 кг на одне місце), просп. Миру, 180Відділення №7 (до 30 кг): просп. Миру, 50Відділення №8 (до 30 кг на одне місце), вул. Пухова, 142Відділення працюють з 9 до 17 у будні та з 9 до 18 у вихідні.