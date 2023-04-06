У березні Нова пошта відкрила 10 нових відділень у Польщі

6 апреля 2023, 9:45

На початок квітня вже працюють 30 відділень Nova Post у 18 польських містах.



Найбільша їх кількість відкрита у Варшаві — 6, у Кракові — 4, по 2 відділення у Любліні, Вроцлаві, Познані та Гданську, у решті міст – по одному. До кінця червня планується відкрити 50 відділень у всіх польських воєводствах.

У березні мережа Nova Post у Польщі збільшилась на 10 відділень. Вони відкрились у нових польських містах, таких як Білосток, Бидгощ, Щецин, Ченстохова, Кельце, Єленя-Гура, Гожув Великопольський та Ополе. Також почали працювати два нових відділення у Кракові — тепер їх у цьому місті чотири.Серед нових відділень відкрито шість поштових, у яких клієнти можуть отримувати та відправляти посилки до 100 кг, а також чотири вантажних, до 1000 кг, у таких містах як Бидгощ, Єленя-Гура, Ополе та Краків (відділення №3).Більш детальну інформацію про адреси відділень та графік їх роботи за посиланням https://novapost.pl/pl-uk/departmentsНайчастіше в Україну відправляють косметику, парфуми, БАДи, побутову хімію, харчові продукти у заводському пакуванні, які не потребують спеціального температурного режиму, та одяг. Термін доставки складає від 3 днів.