Bolt запускає в Польщі функцію запису звуку в таксі

25 августа 2023, 15:15

В понеділок Bolt запускає функцію запису звуку в таксі. Тести пройдуть у Кракові, Любліні, Ольштині та Ополі. Функція має підвищити безпеку пасажирів, але викликає питання щодо захисту конфіденційності.

Запис буде доступний пасажирам і водіям за бажанням. Він буде зберігатися на пристрої користувача в зашифрованому вигляді протягом доби. Bolt отримає доступ до запису лише у разі звернення користувача до служби підтримки.Експерти зазначають, що Bolt має забезпечити згоду пасажирів на запис, інакше може статися витік особистої інформації.