Які предмети пасажири найчастіше забувають у таксі в Польщі?

За даними додатку FREENOW, у Польщі пасажири найчастіше забувають у таксі такі предмети:
▪️Телефони (40 %)
▪️Ключі (30 %)
▪️Паперки (25 %)
▪️Окуляри (20 %)
▪️Навушники (15 %)
Серед більш незвичайних знахідок: Підписаний трудовий договір, рожеві дитячі ролики, щтучна рана та тюбик клею, плаття з пайєтками, набір кухонних ножів.
У Європі таксисти також знаходили: Басейни, Медичні молоточки для колін, УЗД вагітності, Перуки
За кількістю залишених речей у таксі лідирують Дублін, Лондон і Мадрид, тоді як Варшава знаходиться на шостому місці.