30 октября 2023, 10:45

Які предмети пасажири найчастіше забувають у таксі в Польщі?

За даними додатку FREENOW, у Польщі пасажири найчастіше забувають у таксі такі предмети:

▪️Телефони (40 %)
▪️Ключі (30 %)
▪️Паперки (25 %)
▪️Окуляри (20 %)
▪️Навушники (15 %)

Серед більш незвичайних знахідок: Підписаний трудовий договір, рожеві дитячі ролики, щтучна рана та тюбик клею, плаття з пайєтками, набір кухонних ножів.

У Європі таксисти також знаходили: Басейни, Медичні молоточки для колін, УЗД вагітності, Перуки

За кількістю залишених речей у таксі лідирують Дублін, Лондон і Мадрид, тоді як Варшава знаходиться на шостому місці.
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