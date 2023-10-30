Які предмети пасажири найчастіше забувають у таксі в Польщі?

30 октября 2023, 10:45

За даними додатку FREENOW, у Польщі пасажири найчастіше забувають у таксі такі предмети:



▪️Телефони (40 %)

▪️Ключі (30 %)

▪️Паперки (25 %)

▪️Окуляри (20 %)

▪️Навушники (15 %)



Серед більш незвичайних знахідок: Підписаний трудовий договір, рожеві дитячі ролики, щтучна рана та тюбик клею, плаття з пайєтками, набір кухонних ножів.

У Європі таксисти також знаходили: Басейни, Медичні молоточки для колін, УЗД вагітності, ПерукиЗа кількістю залишених речей у таксі лідирують Дублін, Лондон і Мадрид, тоді як Варшава знаходиться на шостому місці.