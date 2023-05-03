Індекс забутих речей Uber: Київ вшосте став найбільш забудькуватим містом

Uber представляє свій сьомий щорічний рейтинг забутих речей, що показує, які речі українські користувачі забувають найчастіше, в яких країнах забувають найбільше речей, дні та години, протягом яких люди найбільш забудькуваті, і, звісно ж, цікаві та незвичні предмети, залишені в автомобілях, замовлених через Uber.
Серед речей, які українці забувають найчастіше:
Телефон
Навушники
Сумка/рюкзак
Ключі
Предмети одягу
Гаманець
Шапка/кепка
Окуляри
Окрім звичних всім речей, користувачі у всьому світі залишають також цікаві та рідкі предмети. Цього року до такого списку увійшли перука, один чобіт, колба та бюлетень для голосування.
Також Uber визначив, в які дні тижня та години користувачі найчастіше повідомляють про втрачені предмети. Більшість українських пасажирів зверталися до служби підтримки щодо втрачених речей по суботах, неділях та понеділках. А найбільш “забудькуватий” час – 17:00, 13:00 та 15:00.
Найбільш забудькуваті міста України:
Київ
Львів
Одеса
Дніпро
Вінниця
Харків
До десятки найбільш забудькуватих країн увійшли:
1. Франція
2. Катар
3. Іспанія
4. Польща
5. Португалія
6. Німеччина
7. Об'єднані Арабські Емірати
8. Нідерланди
9. Румунія
10. Нігерія
Як повернути забуті речі:
Кращий спосіб повернути забутий предмет - зателефонувати водієві. Ось що потрібно зробити:
Натисніть "Ваші поїздки" і виберіть поїздку, під час якої ви щось залишили
Прокрутіть вниз і натисніть «Повернення загублених речей».
Натисніть «Зв'язок з водієм щодо забутої речі"
Прокрутіть сторінку вниз і введіть свій контактний номер телефону. Натисніть "Відправити".
Якщо ви забули свій телефон, введіть номер телефону приятеля (ви можете зробити це, увійшовши до свого облікового запису на комп'ютері або використовуючи телефон приятеля).
Ми зателефонуємо на вказаний номер і з'єднаємо вас безпосередньо з вашим водієм.
Якщо ваш водій відповість і підтвердить, що знайшов вашу річ, узгодьте зручне для обох час і місце зустрічі.
Якщо ваш водій не відповідає, залиште докладне голосове повідомлення з описом забутої речі і найзручніший спосіб зв'язатися з вами.
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