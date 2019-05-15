Uber запускает первый европейский пилотный сервис UberShuttle в Киеве

15 мая 2019, 11:15

Джейми Хейвуд, региональный менеджер Uber, Великобритания, Северная и Восточная Европа вместе с Владимиром Омеляном, министром инфраструктуры Украины, Виталием Кличко, мэром Киева и Джозефом Пеннингтоном, исполняющим обязанности заместителя главы Миссии США в Украине, объявляют о запуске UberShuttle в Киеве.UberShuttle — это продукт, впервые представленный в Киеве, который инкорпорирует технологию Uber в городскую мобильную сеть для обеспечения безопасных,бесперебойных и эффективных поездок. Киев является первым городом в Европе, в котором будет запущен пилотный сервис UberShuttle, - и это важный шаг, поскольку Uber расширяет свою платформу за пределы просто райдшеринга, предлагая пользователям больше альтернатив владению автомобилем.При заказе киевлянами поездки на Shuttle через стандартное приложение Uber, Uber найдет других пассажиров, которые следуют в том же направлении, чтобы каждый мог добраться до пункта назначения с меньшим количеством остановок. Поскольку поездки делятся с другими пассажирами Uber, цена является достаточно доступной для повседневного использования, при сохранении стандартов Uber.Поскольку продукт все еще находится на пилотной стадии, Uber будет тесно сотрудничать с местными и национальными властями, чтобы согласовать применимые законодательные требования с учетом инновационного характера продукта.Джейми Хейвуд, региональный менеджер Uber, Великобритания, Северная и Восточная Европа, сказал:«Мы рады сегодня запустить пилотный сервис UberShuttle в Украине. Это первый рынок в этой части Европы, который получит выгоду от расширенного доступа к различным вариантам транспорта в рамках платформы Uber. Благодаря технологиям, которые мы используем, и предлагаемым автомобилям высокого качества, шаттл обеспечивает больше безопасности, качества и комфорта украинским пользователям. Мы стремимся создавать на местном уровне широкий спектр доступных услуг, которые улучшают условия для пользователей и помогают городам решать такие проблемы, как заторы и загрязнение. И мы гордимся тем, что являемся первопроходцами в запуске таких сервисов в Украине, одном из наших ключевых рынков в регионе, который известен развитием цифровых направлений и быстрой адаптацией инновационных решений для потребителей».Владимир Омелян, министр инфраструктуры Украины, сказал:«Министерство инфраструктуры приветствует расширение присутствия иностранных компаний в Украине. Иностранные компании — это новый взгляд на ведение бизнеса, новые стандарты при оказании транспортных услуг и постепенный переход Украины к масштабному использованию цифровых технологий при осуществлении грузовых и пассажирских перевозок. Ключевое - соблюдение законодательства Украины, а также безопасность и комфорт для пассажиров и бизнеса. Компании Uber, которая успешно перевозит более 15 миллионов человек ежедневно в более чем 600 городах мира, желаю успешной работы в Украине».Виталий Кличко, мэр Киева, сказал:«Сегодня Киев еще раз доказал, что это город выбора глобальных инновационных решений. Столица Украины была выбрана в качестве первого европейского города для запуска сервиса Uber Shuttle. Мы надеемся, что эта услуга поможет уменьшить заторы, предоставив киевлянам безопасную, надежную и доступную альтернативу частным транспортным средствам. Городская администрация продолжит сотрудничество с Uber по решению проблем городской мобильности Киева. Uber Green, запущенный ранее в марте этого года, и теперь UberShuttle являются практическими примерами такой синергии в действии».Джозеф Пеннингтон, исполняющий обязанности заместителя главы Миссии США в Украине, сказал:«Эта инвестиция демонстрирует приверженность американского бизнеса украинскому рынку. Это также укрепляет имидж Киева как деловой и инновационной столицы».На начальном этапе запуска сервис охватит два маршрута (Виноградарь - Шевченковский - Виноградарь, Дарница - Лыбедская - Дарница) и будет расширяться в ближайшие месяцы. Стоимость поездки UberShuttle зависит от расстояния и составит от 15 грн. Shuttle - последнее дополнение к приложению Uber в Киеве, наряду с недавно запущенным электрическим сервисом Uber Green, UberX, Select, Black и Van. В этом году Uber также представил на украинском рынке сервис доставки еды Uber Eats.