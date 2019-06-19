Статистика по итогам первого месяца работы UberShuttle в Киеве

19 июня 2019, 11:45

Маршрут L1 (от улицы Каунасская до станции метро “Лыбедская” и обратно) в настоящее время является наиболее популярным маршрутом, особенно по утрам, в направлении Лыбедской.



Максимальное количество пассажиров, которые одновременно воспользовались одним и тем же транспортным средством ‒ 16 человек. В среднем пользователь UberShuttle совершает 3 поездки за неделю.

Так же, как и в UberX, водители UberShuttle получают оценки в приложении. Средний рейтинг водителя UberShuttle составляет 4,92 из 5.Наибольшее количество поездок в UberShuttle, совершенных одним и тем же пользователем ‒ 31 поездка; это означает, что данный пассажир пользовался UberShuttle почти каждый день с 22 мая по сегодняшний день.UberShuttle ‒ это продукт, впервые представленный в Киеве, который инкорпорирует технологию Uber в городскую мобильную сеть для обеспечения безопасных, бесперебойных и эффективных поездок. Киев является первым городом в Европе, в котором был запущен пилотный сервис UberShuttle, ‒ и это важный шаг, поскольку Uber расширяет свою платформу за пределы просто райдшеринга, предлагая пользователям больше альтернатив владению автомобилем.Shuttle ‒ последнее дополнение к приложению Uber в Киеве, наряду с недавно представленным электрическим сервисом Uber Green, UberX, Select, Black и Van. В прошлом году Uber представил сервис доставки еды Uber Eats на украинском рынке.