В Киеве состоялся Uber Smart Mobility Hackathon

10 октября 2019, 10:15

В рамках Kyiv Smart City Forum 2019 состоялся Uber Smart Mobility Hackathon. В нем приняли участие 11 команд лучших IT-специалистов, которые соревновались за главный приз — 5000 долларов США.В течение 30 часов IT-специалисты, дизайнеры и другие профессионалы разрабатывали технологические решения на основе данных сервиса Uber Movement, которые показывают среднее время передвижения из одной зоны города в другую, на основе миллиардов поездок с Uber. Эти данные теперь доступны для всех урбанистов, руководителей городов и общественности, чтобы помочь им лучше понимать транспортные потребности Киева и принимать решения о том, как инвестировать в новую инфраструктуру.

Всего в хакатоне приняли участие одиннадцать команд. С помощью научных знаний, креативности и обмена идеями, они создали интересные решения, которые могут помочь жителям передвигаться по городу быстро и безопасно в любое время. Члены жюри отметили всех участников за инновационное мышление, комплексный подход к заданию и интересную презентацию проектов.Выбор победителя был непростым для жюри, поскольку все проекты были достойны главного приза. Победителем стала Команда №5, которая представила проект поиска оптимальных координат для места проживания, основываясь на данных о регулярных передвижениях человека (офис, школа, больница и т. д.). Награждение победителей состоялось на главной сцене Kyiv Smart City Forum 2019.

«В Украине наблюдается фантастическое развитие инновационного и ИТ-сектора — за последние 5 лет динамика украинской ИТ-отрасли демонстрирует двузначный рост. Uber стремится расширить доступ к платформе и создать на местах целый ряд доступных услуг, которые помогут городам решать такие вопросы, как пробки и загрязнения. Выступив спонсором Uber Smart Mobility Hackathon, мы стремимся найти новые решения для развития городской инфраструктуры», — говорит Джейми Хейвуд, генеральный менеджер Uber в Великобритании, Северной и Восточной Европе.В состав жюри вошли представители компании Uber, городской власти Киева и инициативы Kyiv Smart City.