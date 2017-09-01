Винница стала седьмым городом Украины, куда пришел Uber

1 сентября 2017, 10:45

Международная технологическая компания Uber, создатель одноименного мобильного приложения для вызова автомобилей, начала работу в Виннице.

Уже с сегодняшнего дня жители и гости города смогут воспользоваться доступным и качественным сервисом uberX, цены на поездки с которым начинаются всего от 20 грн. Опыт более 600 городов в 77 странах мира свидетельствует о том, что приход Uber значительно повышает мобильность горожан и способствует развитию местной инфраструктуры.



Стоимость поездки с uberX в Виннице рассчитывается по формуле: 11 грн. за подачу автомобиля и 5,5 грн. за каждый километр в пути. Минимальная стоимость поездки ‒ 20 грн. Пользователи в Виннице могут оплатить поездки с Uber как наличными, так и при помощи зарегистрированной в приложении банковской карты, данные которой полностью защищены. После окончания каждой поездки пользователь получает на адрес электронной почты квитанцию, которая будет содержать информацию о месте подачи автомобиля, маршруте, карте поездки, данные о водителе и детализацию стоимости.



"Мы в Виннице уже давно взяли курс развития в направлении smart city; городские власти всецело оказывают поддержку инновациям и любым начинаниям, которые делают жизнь в городе еще более комфортной, – отметил заместитель городского головы Винницы Владислав Скальский. – И мы очень рады, что теперь винничане и гости города смогут пользоваться услугами такой инновационной международной компании как Uber".



"Винница за последние годы регулярно возглавляет рейтинги самых комфортных для жизни городов Украины, – прокомментировал Алексей Стах, генеральный менеджер Uber в Украине и СНГ. ‒ Мы уверены, что с приходом Uber, инфраструктура города получит дополнительный стимул для дальнейшего развития и совершенствования, а передвижение по Виннице станет еще более удобным и доступным для всех жителей и гостей города".



Оценить все преимущества Uber жители и гости Винницы смогут, воспользовавшись бесплатными поездками до конца дня воскресенья 3 сентября 2017 года. Для этого необходимо ввести промокод VINNYTSIA в разделе “ОПЛАТА” приложения Uber на смартфоне. Промокод VINNYTSIA предоставляет право на 5 бесплатных поездок (до 75 грн. каждая) любому пользователю Uber в Виннице с момента запуска и до 23:59 3 сентября.



Uber предлагает один из самых эффективных методов контроля качества услуг – рейтинги, построенные на основе обратной связи от пассажиров и водителей. Еще до начала поездки пользователь получает информацию о водителе: его имя, фотографию, телефон, марку и номер машины, рейтинг. Кроме того, мобильное приложение Uber позволяет отслеживать маршрут в режиме реального времени и, при желании, поделиться им с друзьями или родными.



Винница стала седьмым город Украины, где представлен сервис Uber, после Киева, Одессы, Львова, Днепра, Харькова и Запорожья.



Для того чтобы начать пользоваться Uber, необходимо скачать приложение по ссылке uber.com/app, в Google Play для Android или в App Store для iOS.