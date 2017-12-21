Алексей Стах назначен генеральным менеджером Uber в Центральной Европе

21 декабря 2017, 9:45

Международная технологическая компания Uber, создатель одноименного онлайн-сервиса для заказа поездок, объявляет о назначении Алексея Стаха генеральным менеджером Uber в Центральной и Восточной Европе.

Регион объединяет Польшу, Украину, Литву, Румынию, Эстонию, Чехию и Словакию.



Данное назначение стало закономерным результатом успешной работы Алексея Стаха по развитию бизнеса компании в Украине, Азербайджане, Беларуси и Казахстане на протяжении двух лет.



“Новая должность для меня ‒ это, с одной стороны, вызов, так как повторить успех всегда непросто, с другой стороны, ‒ возможность доказать, что мы можем больше и лучше. Естественно, что все достижения и успешные показатели в Украине и СНГ стали реальностью благодаря слаженной работе команды единомышленников. Я планирую продолжить инвестировать в развитие бизнеса в регионе, сосредоточившись на дальнейшем расширении географии, совершенствовании сервиса и запуске новых продуктов”, ‒ прокомментировал Алексей Стах, генеральный менеджер Uber в Центральной и Восточной Европе.



Украина ‒ одна из перспективных и приоритетных стран для Uber. 2017 год стал очень успешным для компании ‒ сервис начал работу еще в 6 городах, и сегодня жители Киева, Одессы, Львова, Днепра, Харькова, Запорожья и Винницы могут пользоваться доступным и комфортным способом передвижения по городу. За полтора года работы сервиса в Украине приложение было загружено более 1 700 000 раз. Сегодня среднее время подачи автомобиля составляет менее 6 минут, что сопоставимо с показателями в Стокгольме или Риме. В Украине Uber предпочитают не только местные жители, но и иностранные туристы. Кроме запуска в новых городах, Uber постоянно совершенствует и развивает сервис, представляя новые функции, чтобы сделать пользовательский опыт максимально удобным и простым.



Для того чтобы начать пользоваться Uber, необходимо скачать приложение по ссылке uber.com/app в Google Play для Android или в App Store для iOS.