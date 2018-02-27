Uber открывает в Киеве новый центр поддержки для партнеров-водителей

27 февраля 2018, 9:45

Uber объявляет об открытии в Киеве нового центра информационной поддержки для водителей-партнеров.

Центр площадью 270 квадратных метров является самым большим в Центральной и Восточной Европе, в нем работает команда из 8 экспертов, которые могут обслуживать до 750 водителей в неделю.



К открытию центра был приурочен круглый стол, в котором приняли участие 30 лучших водителей-партнеров из Киева. Водители-партнеры поделились с командой Uber идеями о том, как можно улучшить сервисную консультацию водителей.



“Водители находятся в самом центре нашего бизнеса ‒ за последние 6 месяцев мы получили от них много отзывов, как мы можем стать лучше. Открытие нового центра в Киеве стало еще одной инициативой, цель которой ‒ сделать лучше пользовательский опыт работы водителей с приложением Uber. Но что более важно, это то место, куда они могут приехать, поговорить с нашими сотрудниками, задать вопросы и получить консультацию. С самого первого дня работы в Украине, а это более 600 дней назад, мы стремимся предлагать лучшую консультационную поддержку нашим партнерам. И мы продолжим работать в этом направлении”, ‒ говорит Алексей Стах, генеральный менеджер Uber в регионе Центральная и Восточная Европа.



В настоящее время в центре работает команда из восьми экспертов, которые предлагают консультации новым и существующим партнерам. Новый центр поддержки будет также проводить регулярные встречи водителей и круглые столы с сотрудниками Uber.



За последние месяцы Uber реализовал по всему миру, в том числе в Украине, несколько инициатив, направленных на улучшение водительского опыта, среди них: оплаченное время ожидания, уведомление о длинных поездках, возможность поделиться статусом поездки и возможность оставить чаевые в приложении.







