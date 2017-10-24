Водители UBERDRIVE получат полные баки топлива от WOG

24 октября 2017, 9:45

Стартует специальная программа для водителей платформы UBER «Полный бак за поездки».

Организатором акции выступает крупнейший партнер UBER в Украине – компания UBERDRIVE (15 тыс. водителей). Еженедельно на протяжении месяца водители UBERDRIVE, которые первыми выполнят план по количеству поездок, смогут получить полный бак топлива от сети АЗК WOG.

Условия специальной программы «Полный бак за поездки» действуют для трех разных сегментов водителей. Так, в сегменте Classic – водителю необходимо первым совершить 40 поездок в течение недели, в таком случае он получит 1 бак топлива (50 литров); в сегменте Gold – водителю необходимо достигнуть 80 поездок в течение недели, вдобавок к одному бака топлива (50 литров), он получит абонемент на месяц в фитнес-центр Sportlife; чтобы стать победителем в сегменте Platinum необходимо выполнить первым 100 поездок, в таком случае наградой станет два полных бака топлива WOG (100 литров).

Специальная программа пока распространяется только на водителей подключенных к UBER через UBERDRIVE в Киеве и продлится один месяц. По ее результатам инициаторы планируют расширить программу на другие города, где представлена платформа UBER.

Отметим, UBERDRIVE – первый и крупнейший авторизованный Партнер Uber в Украине. Работает с первого дня запуска сервиса – 30 июня 2016 года. Предоставляет водителям полноценное сопровождение и поддержку 24/7, развивает уникальную программу лояльности UDRIVE. Что позволяет водителям получать эксклюзивные скидки на топливо, СТО, мойки и обслуживание авто, а также обеспечивает абонементами сети фитнес-центров Sportlife, страховыми полисами, гарантирует безопасность и мн. др.

Компания представлена в Киеве, Одессе, Львове, Днепре, Харькове, Запорожье и Виннице, а в скором времени планирует запуск офисов в Кривом Роге, Николаеве и Мариуполе.











