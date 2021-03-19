19 марта 2021, 9:45

Uber запускает новые уведомления о скорости и сотрудничает с полицией

С момента запуска приложения, Uber предоставил миллионам людей технологию, которая позволяет им совершить поездку одним нажатием кнопки, отслеживать каждую поездку с помощью технологии GPS и сообщать о любых проблемах в режиме 24/7 с помощью специальной команды безопасности. В 2020 году в Украине компания представила несколько функций безопасности, чтобы еще больше повысить безопасность пользователей Uber.



Благодаря технологиям, Uber предлагает в приложении передовые решения для повышения безопасности поездок. Водители используют технологию GPS, чтобы найти лучший и кратчайший маршрут к месту назначения, а пассажиры могут делиться информацией о поездке со своими близкими с помощью функции «Поделиться моей поездкой». Кроме того, после каждой поездки пользователи могут оценивать водителя, отметить то, что им понравилось во время поездки, а также сообщать о проблемах.



«Уведомления о скорости» - еще одна функция, которая может значительно повысить безопасность дорожного движения. До сих пор водители могли выбирать, получать ли напоминания о необходимости придерживаться безопасной скорости в пределах лимитов. Эта информация помогает им принимать более обоснованные решения для обеспечения безопасности всех в автомобиле. Компания решила расширить эту функцию дополнительными уведомлениями в приложении. Когда пассажир, оценивая водителя, укажет, что он ехал слишком быстро, Uber проверит данные и отправит водителю уведомление вместе с советами по безопасности дорожного движения.



«Дорога требует ответственности от всех участников дорожного движения. МВД прилагает много усилий для повышения уровня безопасности на дорогах. Мы постоянно ищем новые способы сделать дороги более безопасными для пассажиров и водителей. Внедрение новых систем контроля скорости является важным шагом в направлении повышения уровня соблюдения правил дорожного движения и самое главное - сохранение жизни человека. Поэтому мы приветствуем действия компании Uber, которая поддержала нашу работу и ввела функцию контроля скорости для своих водителей в Украине», - говорит заместитель Министра внутренних дел Антон Геращенко.



Заботясь о безопасности пассажиров, компания может закрыть доступ к приложению водителям, которые часто нарушают ограничения скорости.

«Безопасность лежит в основе всего, что мы делаем. Новые оповещения о скорости могут помочь повысить безопасность дорожного движения, поэтому мы рады, что эта функция теперь будет доступна в Украине», - говорит Георгий Соколянский, Глава по развитию Uber в Центральной и Восточной Европе.



Кроме того, Uber подписал Меморандум о взаимопонимании с Министерством внутренних дел и Национальной полицией о сотрудничестве в области безопасности дорожного движения.



Безопасность всегда была главным приоритетом для Uber. В 2019 году компания стала партнером украинской общественной организации по безопасности дорожного движения CEDEM, чтобы повысить осведомленность о важности ремней безопасности и побудить как можно больше людей использовать их в каждой поездке. На протяжении последних лет компания инвестировала значительные ресурсы в разработку технологий, повышающих безопасность, и в установление новых стандартов безопасности для отрасли в целом. Некоторые из наиболее важных функций безопасности включают в себя:



· Поделиться моей поездкой - с помощью функции доверенного контакта пользователи могут выбрать до пяти друзей или членов семьи и поделиться информацией о своей поездке одним кликом.



· Проверка автомобиля - пользователи получают push-уведомление с напоминанием о необходимости проверить, соответствуют ли номерной знак автомобиля, а также имя и изображение водителя информации в приложении.



· Проверка с помощью PIN-кода - в данной функции пользователи могут проверять свои поездки с помощью PIN-кода. Пользователи могут обмениваться PIN-кодами с водителем, чтобы подтвердить, что они подошли к нужному транспортному средству.



· Система обратной связи - после каждой поездки пассажиры и водители могут оценивать друг друга и давать конструктивные отзывы. Эта система обеспечивает взаимное уважение и гарантирует качество услуг.



· Центр безопасности - во время поездки пользователь имеет доступ к центру безопасности, где можно найти информацию обо всех доступных функциях, таких как вызов службы экстренной помощи или сообщение о необходимости помощи в чрезвычайной ситуации.



· Принципы сообщества - чтобы обеспечить взаимное уважение между партнерами и пассажирами, компания создала Принципы сообщества, которые предоставляют информацию о правилах и ожидаемом поведении всех пользователей приложения Uber.



В 2020 году Uber реализовал беспрецедентные меры безопасности, чтобы помочь всем, кто использует приложение, оставаться в безопасности и здоровыми. Всем пассажирам и водителям Uber в Украине напоминают о мерах безопасности перед совершением поездки. В Украине водителей также просят сделать селфи, чтобы убедиться, что они носят маску или другое средство защиты, с помощью технологии проверки, встроенной в приложение. Водитель, на котором нет маски или другого средства защиты, не сможет выйти на линию. Все водители также должны подтвердить, что они принимают дополнительные меры безопасности, такие как регулярная дезинфекция своего автомобиля и наличие дезинфицирующего средства для рук для своих пассажиров.

