Что украинцы чаще всего забывают после поездок в Uber

Вы когда-нибудь забывали сырую креветку или корсет в нюдовом цвете после поездки в Uber? Что ж, а кое-кто забывал.
Сегодня Uber представляет свой пятый ежегодный рейтинг забытых вещей, который показывает, что чаще всего забывали украинские пользователи после поездок в Uber, самые забывчивые города Европы, Ближнего Востока и Африки, дни и время, а также предметы, которые забываются чаще всего в определенные дни недели (например, очки по понедельникам), и, конечно же, самые необычные предметы, оставленные в автомобилях, заказанных через Uber.
Предметы, которые украинские пользователи Uber забывают чаще всего:
кошелек/бумажник
телефон/ фотоаппарат
рюкзак/сумка/папки/коробка/багаж
ключи
наушники
очки
одежда
Самые необычные предметы, которые украинские пользователи оставили после поездки в Uber:
самокат
меховая накидка
скейт
Uber также определил дни недели и время, когда чаще всего забывались вещи. Большинство украинских пользователей обращались в службу поддержки по поводу забытых вещей по пятницам и субботам. А самое забывчивое время - 16:00, 09:00 и 10:00.
В этом году “Рейтинг забывчивости” также показывает предметы, которые забываются чаще всего в определенные дни недели (Украина):
Телефоны и фотоаппараты чаще всего забываются по понедельникам, вторникам и субботам
Рюкзаки, сумки и багаж - по средам
Наушники - по четвергам и пятницам
Ключи - по воскресеньям
Топ-10 самых “забывчивых” городов в регионе Европа, Ближний Восток и Африка:
Каир
Лондон
Киев
Йоханнесбург и Претория
Варшава
Кейптаун
Бухарест
Лиссабон
Вена
Дубай
Как вернуть забытые вещи:
Лучший способ вернуть забытый предмет - позвонить водителю. Вот что нужно сделать:
Нажмите “Ваши поездки” и выберите поездку, во время которой вы что-то оставили
Прокрутите вниз и нажмите «Возврат забытых вещей».
Нажмите «Как связаться с водителем по поводу забытой вещи”
Прокрутите страницу вниз и введите свой контактный номер телефона. Нажмите “Отправить”.
Если вы забыли свой телефон, введите номер телефона друга (вы можете сделать это, войдя в свою учетную запись на компьютере или используя телефон друга).
Мы позвоним на указанный номер и соединим вас напрямую с вашим водителем.
Если ваш водитель ответит и подтвердит, что нашел вашу вещь, согласуйте удобное для обоих время и место встречи.
Если ваш водитель не отвечает, оставьте подробное голосовое сообщение с описанием забытой вещи и лучшим способом связаться с вами.
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