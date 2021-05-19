Что украинцы чаще всего забывают после поездок в Uber

19 мая 2021, 11:45

Вы когда-нибудь забывали сырую креветку или корсет в нюдовом цвете после поездки в Uber? Что ж, а кое-кто забывал.Сегодня Uber представляет свой пятый ежегодный рейтинг забытых вещей, который показывает, что чаще всего забывали украинские пользователи после поездок в Uber, самые забывчивые города Европы, Ближнего Востока и Африки, дни и время, а также предметы, которые забываются чаще всего в определенные дни недели (например, очки по понедельникам), и, конечно же, самые необычные предметы, оставленные в автомобилях, заказанных через Uber.Предметы, которые украинские пользователи Uber забывают чаще всего:кошелек/бумажниктелефон/ фотоаппаратрюкзак/сумка/папки/коробка/багажключинаушникиочкиодеждаСамые необычные предметы, которые украинские пользователи оставили после поездки в Uber:самокатмеховая накидкаскейтUber также определил дни недели и время, когда чаще всего забывались вещи. Большинство украинских пользователей обращались в службу поддержки по поводу забытых вещей по пятницам и субботам. А самое забывчивое время - 16:00, 09:00 и 10:00.В этом году “Рейтинг забывчивости” также показывает предметы, которые забываются чаще всего в определенные дни недели (Украина):Телефоны и фотоаппараты чаще всего забываются по понедельникам, вторникам и субботамРюкзаки, сумки и багаж - по средамНаушники - по четвергам и пятницамКлючи - по воскресеньямТоп-10 самых “забывчивых” городов в регионе Европа, Ближний Восток и Африка:КаирЛондонКиевЙоханнесбург и ПреторияВаршаваКейптаунБухарестЛиссабонВенаДубайКак вернуть забытые вещи:Лучший способ вернуть забытый предмет - позвонить водителю. Вот что нужно сделать:Нажмите “Ваши поездки” и выберите поездку, во время которой вы что-то оставилиПрокрутите вниз и нажмите «Возврат забытых вещей».Нажмите «Как связаться с водителем по поводу забытой вещи”Прокрутите страницу вниз и введите свой контактный номер телефона. Нажмите “Отправить”.Если вы забыли свой телефон, введите номер телефона друга (вы можете сделать это, войдя в свою учетную запись на компьютере или используя телефон друга).Мы позвоним на указанный номер и соединим вас напрямую с вашим водителем.Если ваш водитель ответит и подтвердит, что нашел вашу вещь, согласуйте удобное для обоих время и место встречи.Если ваш водитель не отвечает, оставьте подробное голосовое сообщение с описанием забытой вещи и лучшим способом связаться с вами.