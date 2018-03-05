5 марта 2018, 10:15

Uber тестирует возможность заказа поездки в Киеве по телефону, позвонив на короткий номер 9988 с мобильного.

Пилотный проект предназначен для тех людей, у которых нет смартфона или подключения к Интернету, а также для тех, кому проще позвонить, чем использовать приложение. Uber запустил этот пилотный проект в начале февраля, и он рассчитан минимум на три месяца. На сегодняшний день уже сотни людей успешно опробовали новую опцию.



“Отсутствие смартфона или интернет-соединения не должно препятствовать доступу людей к надежному и доступному передвижению по городу. Я считаю, что с этой опцией мы можем сделать технологию Uber доступной и простой в использовании для большего количества людей в Украине, чем когда-либо прежде,” ‒ говорит Екатерина Романовская, руководитель отдела маркетинга Uber в регионе Центральная и Восточная Европа.



Наберите 9988 с вашего мобильного телефона ‒ в короткое время вам ответит агент, чтобы помочь заказать поездку, независимо от того, есть у вас учетная запись Uber или нет. Если у вас нет аккаунта Uber, агент создаст его по телефону для вас.

Поделитесь своим местоположением и пунктом назначения ‒ агент уточнит ваш адрес посадки и пункт назначения и рассчитает тариф.

Подтвердите тариф ‒ после подтверждения тарифа агент закажет поездку на платформе Uber от вашего имени. Платформа свяжет запрос с ближайшим доступным водителем.

Получите данные о поездке в SMS ‒ вскоре после заказа вы получите SMS-сообщение со всей информацией о поездке (подтверждение поездки, время прибытия, имя водителя и контактный номер, информацию об автомобиле), а также ссылку, по которой вы сможете следить за автомобильным маршрутом. Если у вас установлено приложение Uber, поездка также будет отображаться в приложении.

Оплата наличными ‒ оплата производится по завершению поездки и только наличными.

Номер 9988 можно использовать для заказа Uber, для отмены поездки и для обращения в службу поддержки. В настоящее время пилотный проект позволяет заказать поездки по телефону только на uberX и только в Киеве. Услуга доступна в тестовом режиме с 7:00 до 24:00.



