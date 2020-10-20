Uber запускает новый сервис “Pool Chance” для более доступных поездок в Киеве

20 октября 2020, 12:45

Uber запускает новый сервис для доступных поездок в Киеве - Uber Pool Chance. Pool Chance — это опция в приложении Uber, которая позволяет разделить поездку с другим пассажиром, следуя в одном направлении. Разделить поездку в одном автомобиле могут не более двух человек, при этом стоимость поездки для каждого из них будет дешевле, чем в UberX.



Используя услугу Pool Chance, можно получить до 30% возмещения стоимости поездки, разделив ее с другим пассажиром. Если во время поездки не будет найден еще один пассажир, стоимость поездки составит обычную цену UberX, которая была указана в приложении в начале поездки. Процент и точная сумма кешбэка являются динамическими и будут добавлены в кошельки пассажиров в виде UberCash. Благодаря сложной технологии, сервис использует данные сотен тысяч поездок, чтобы найти наиболее эффективное решение, позволяющее разместить больше людей в меньшее количестве автомобилей, при этом максимально увеличить возможности дохода для водителей.

Георгий Соколянский, Глава по развитию Uber в Центральной и Восточной Европе, сказал: «Мы очень рады запустить пилотный сервис Pool Chance в Киеве, предоставляя еще одну возможность пассажирам совершать доступные и безопасные поездки, а также внести свой вклад в защиту окружающей среды, разделяя свою поездку с другими пассажирами. Поскольку люди в нашем городе очень открыты для инновационных услуг в сфере мобильности, Киев уже не раз был в числе первых городов, где мы запускали такие новые услуги как Uber Green или Uber Shuttle. Именно поэтому мы также выбрали Киев стать одним из первых городов в мире, где будет работать Pool Chance».Поскольку безопасность является главным приоритетом в Uber, все водители и пассажиры должны надевать защитные маски, используя услугу Pool Chance или другие сервисы Uber. Кроме того, используя доступные инструменты, Uber регулярно напоминает о необходимости использования масок и соблюдении санитарных норм пассажирами и водителями. Uber также внедрил уникальную технологию, которая подтверждает наличие защитной маски у всех водителей перед выходом на линию.Георгий Соколянский добавил: «Безопасность лежит в основе всего, что мы делаем. Мы установили четкие правила безопасности для всех пользователей и разработали широкий спектр уникальных функций и технологий безопасности, чтобы помочь защитить всех, кто использует платформу Uber. Мы будем продолжать усердно работать, чтобы еще больше поднять планку безопасности и следовать советам со стороны властей в области общественного здравоохранения».

В минувшем месяце Uber также объявил о своей глобальной инициативе стать к 2040 году мобильной платформой с нулевым уровнем выбросов, при этом 100% поездок на которой совершаются на транспортных средствах с нулевым уровнем выбросов, общественном транспорте и микротранспорте. В Киеве Uber уже предлагает сервис Uber Green, состоящий на 100% из электромобилей с нулевым уровнем вредных выбросов. C момента его запуска в марте 2019 года, более 50 тысяч людей воспользовались сервисом Uber Green. Кроме того, с мая 2019 года Uber предлагает сервис Uber Shuttle, обеспечивая пассажирам доступный вариант совместной поездки для ежедневного пользования с гарантированным местом в качественном микроавтобусе.Георгий Соколянский: «Инвестируя в такие услуги, как Pool Chance, мы хотим предложить людям новые варианты передвижения по городу, чтобы оставить личный автомобиль дома, уменьшить количество машин на дороге и разгрузить движение на популярных маршрутах. Предлагая эту новую услугу в дополнение к инновационным сервисам, таким как Uber Green и Uber Shuttle, мы хотим внести свой вклад, чтобы помочь Киеву стать более экологичным городом. Также, мы тесно сотрудничаем с местными властями, чтобы максимально способствовать развитию городской мобильности».