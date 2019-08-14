14 августа 2019, 12:15

Uber внедряет анонимизацию телефонов в Украине

Сегодня Uber представляет в Украине анонимизацию телефоных номеров, новую технологию для улучшения качества общения пассажиров и водителей.



Теперь, когда пассажир и водитель связываются через приложение о поездке с Uber, оба номера будут анонимизованы - это значит, что они больше не увидят личных контактных данных друг друга.



«Uber в Украине уделяет много внимания безопасности и всегда работает над тем, чтобы обеспечить лучший пользовательский опты для всех пассажиров и водителей до поездки, во время и после поездки. Это включает обеспечение того, чтобы водители и пассажиры могли связаться друг с другом, сохраняя приватность», - говорит Георгий Соколянский, Председатель по развитию Uber в странах Центральной и Восточной Европы.



Это новый инструмент Uber, который имеет целью повышение безопасности на платформе. Кроме того, для пользователей доступны такие функции безопасности:



· Check Your Ride - оповещение, которое напоминает пассажиру, садящемуся к водителю, проверить, совпадают ли номерные знаки автомобиля и личность водителя с тем, что показано в приложении перед тем, как приедет автомобиль



· Кнопка вызова помощи 102 - При нажатии кнопки в приложении, пассажиры и водители могут напрямую, в случае необходимости, связаться с местной службой полиции (102).



Доверенные контакты - Пользователи теперь могут легко выбрать пять друзей или членов семьи в качестве «доверенных контактов» и одним нажатием делиться с ними информацией о поездке.

Центр безопасности - Новый встроенный в приложение информационный хаб, где пользователи могут найти информацию о некоторых ключевых инструментах безопасности в приложении, включая круглосуточную поддержку, информацию о водителе и автомобиле, GPS-отслеживание поездки и систему оценки и обратной связи

Оповещения скорости - Функция, которая напоминает водителям о необходимости соблюдать безопасную скорость в пределах установленных ограничений скорости.

