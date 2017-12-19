19 декабря 2017, 11:15

Uber поделился рейтингом украинских пользователей

Международная технологическая компания Uber проанализировала информацию о пользователях приложения в Украине и мире и подсчитала средний пользовательский рейтинг в разных странах.



Так, средний рейтинг пассажира Uber в Украине составляет 4,898 по 5-ти бальной системе. По данным компании, рейтинг пассажиров Uber в странах, где работает сервис, превышает 4,6 балла. Самый высокий средний рейтинг, по статистике Uber, имеют пользователи из Эстонии и Литвы (4,956), самый низкий показатель ‒ в Бангладеш (4,627). Для сравнения, рейтинг пассажира в Беларуси составляет 4,94; Польше ‒ 4,93; США ‒ 4,894; Германии ‒ 4,879; Франции ‒ 4,804.



Рейтинг пользователя представляет собой средний балл всех выставленных ему оценок водителями-партнерами. При получении заказа не только пользователь видит рейтинг водителя, но и водитель ‒ пользователя. Чтобы узнать свой рейтинг пассажира в приложении Uber, необходимо:



● Зайти в приложение Uber на своем смартфоне



● Выбрать боковое меню (вверху слева)



● Цифра под вашим именем и есть ваш рейтинг пассажира.



Для того чтобы начать пользоваться Uber, необходимо скачать приложение по ссылке uber.com/app, в Google Play для Android или в App Store для iOS.

