Uber Eats: год работы сервиса доставки еды в Украине

10 февраля 2020, 12:45

Год назад компания Uber впервые запустила сервис по заказу и доставке еды Uber Eats в Украине прямо из мобильного приложения.

Uber Eats дает людям возможность получить свежеприготовленные блюда из своих любимых ресторанов семь дней в неделю. Всего за 12 месяцев Uber Eats доставил более чем 250 000 кг еды, что примерно соответствует весу 9 памятников Богдану Хмельницкому на Софийской площади!



На данный момент Uber Eats полноценно работает уже в 3 городах Украины - Киеве, Львове и Одессе. Партнеры сервиса, а это более чем 800 ресторанов, предлагают разнообразные блюда на любой вкус и бюджет. В приложении представлены украинская, итальянская, азиатская, арабская, грузинская и другие кухни. Также можно найти и предложения для веганов и вегетарианцев. В числе партнеров известные сетевые и местные заведения, такие как Пузата Хата (5 ресторанов) и Pesto Cafe (15 ресторанов), рестораны Musafir, Milk Bar, Adelle, Pizzeria Napule, БагатоЛосося, The Burger, NOA, Tikithai, Epic Cheeseburger Cafe, Кебабця, WOKPIZZA, Тісто, Перша Ліпша Шаурма, TAWOUK и другие.



За время работы Uber Eats в Украине, компания собрала и проанализировала вкусовые предпочтения украинцев в трех городах, где доступна услуга: в Киеве первые строчки популярности заняли украинская и азиатская кухни. Во Львове пользователи чаще других выбирали кебабы и азиатские блюда, а в Одессе самыми популярными являются азиатские блюда - вок и рамен. Кроме того, во всех городах пользователи любят гамбургеры.



В Киеве и Одессе пиковые часы для заказа еды приходятся на обеденное время, в то время как жители Львова делают больше заказов во время ужина. Заказ еды на завтрак наиболее популярен субботним утром. Самый пиковый день недели для заказов Uber Eats - пятница. Сервис отлично подходит офисным сотрудникам, которые заказывают еду в рабочее время, и таких пользователей на платформе большинство. Другие аудитории, которые часто делают заказы - большие компании и семьи с детьми, которые слишком ценят свое свободное время, чтобы тратить его на приготовление еды дома.



«Uber Eats предлагает своим пользователям беспрецедентное удобство, выбор и надежность, чтобы они могли получать еду, которую любят, с доставкой туда, где они находятся. С сотнями предложений, доступных одним нажатием кнопки - от изысканных до простых в приготовлении блюд - Uber Eats — это лучший способ получить отличную еду, доставленную со скоростью Uber. Мы приложим все силы, чтобы сделать нашу службу доставки еды доступной для большего числа городов Украины», - говорит Игорь Ковалев, генеральный директор Uber Eats Украина.



Чтобы отпраздновать свою первую годовщину в Украине, Uber Eats предлагает промо-код для новых пользователей в трех городах: FEBKYIV200, FEBLVIV200 и FEBODESA200. Все они действительны с 03.02 до 09.02 и предоставляют скидку 200 грн при заказе от 400 грн (во Львове и Одессе) и от 450 грн (в Киеве).