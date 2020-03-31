Uber Eats расширяет зону доставки в Киеве на Троещину и Воскресенку

31 марта 2020, 12:15

Uber Eats расширил зону доставки в Киеве, запустив сервис на Троещине и Воскресенке, где клиенты теперь могут заказывать еду с 9 до 24 часов, без выходных, с помощью приложения Uber Eats или на сайте www.ubereats.com.

Среди доступных ресторанов - Піца 33 & Суші 33, Кафе Песто, Vesuvio Pizza и HOLLYFOOD.



«Мы видели большой спрос на запуск нашего сервиса со стороны жителей Троещины и Воскресенки, и, поскольку многие люди сейчас работают из дома, мы решили увеличить площадь доставки в Киеве. Это одна из практических мер по поддержке сообщества в Киеве», - говорит Игорь Ковалев, генеральный менеджер Uber Eats Украина.



После старта работы Uber Eats на Троещине и Воскресенке число партнеров-ресторанов в Киеве достигло более 1100, а зона доставки составила более 110 кв. км. До 31 марта включительно Uber Eats предлагает всем пользователям приложения бесплатную доставку (код для Киева: KYIVDELIVERYMARCH).



“Так как все больше клиентов предпочитают оставаться дома, мы работаем над тем, чтобы предложить ресторанам простой, быстрый, недорогой способ и новые возможности для расширения своего бизнеса с Uber Eats. Не предъявляя никаких требований по эксклюзивности для партнеров и предлагая клиентам бесплатную доставку, мы хотим внести свой вклад в помощь местным сообществам пережить это трудное время”, - добавляет Игорь Ковалев, генеральный менеджер Uber Eats Украина.



С момента начала работы Uber Eats в Украине, который произошел год назад, сервис уже запустился в Киеве, Львове, Одессе и Харькове и на данный момент тесно сотрудничает с более чем 1450 партнерами-ресторанами по всей Украине.

