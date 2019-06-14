Uber представляет новые беспилотные автомобили

Во второй и заключительный день третьей ежегодной конференции Elevate Summit в Вашингтоне Uber показал, как компания работает с представителями правительственных структур и отрасли для создания первой в мире воздушной сети совместных поездок на безопасных, бесшумных и электрических летательных аппаратах Uber Air.
Помимо анонса последних инноваций Uber Air, на саммите были продемонстрированы другие технологические достижения Uber и планы на будущее, от новых достижений в области оборудования для электрических велосипедов и скутеров до инноваций в сфере доставки еды Eats и новых беспилотных автомобилей.
Вот некоторые ключевые объявления второго дня саммита:
Volvo и Uber представляют готовый к серийному производству беспилотный автомобиль: Внедорожник Volvo XC90, представленный на сегодняшнем саммите, является третьим автомобилем, разработанным партнерами, и первым серийным автомобилем, способным к самоуправлению. Базовый автомобиль XC90 оснащен ключевыми функциями безопасности, которые позволяют Uber легко устанавливать свою собственную систему автоматического вождения, что даст возможность в будущем создать в сети Uber автономный сервис райдшеринга из беспилотных автомобилей. Медиа файлы можно найти здесь.
Доставка еды дронами будет создана на базе технологии Uber Elevate и сети Uber Eats: объединяя инновационную технологию Uber Elevate с сетью и логистическим опытом Uber Eats, доставка еды дронами расширит возможности пользователей и сократит время доставки. Начальная фаза тестирования в Сан-Диего была проведена с McDonald's и будет расширена за счет включения дополнительных партнеров- ресторанов Uber Eats позднее в этом году. Медиа файлы можно найти здесь.
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