Uber выбирает технологии NVIDIA для своего парка автопилотируемых автомобилей

10 января 2018, 16:20

NVIDIA и Uber объявили об интеграции технологии искусственного интеллекта в парк автопилотируемых автомобилей компании Uber.

Выступая на пресс-конференции CES 2018, президент NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) сообщил, что в рамках сотрудничества самоуправляемые легковые и грузовые автомобили Uber Advanced Technologies Group будут оснащены технологиями искусственного интеллекта NVIDIA, которые позволят автомобилям «видеть» мир вокруг, предвидеть будущие события и быстро выбирать оптимальный вариант действий даже в сложных условиях.



“Мобильные сервисы перевернут индустрию транспорта. Удобный и доступный сервис передвижения изменит города и общество и поможет пережить миллиардный прирост населения в будущем десятилетии, - отмечает Дженсен Хуанг. - Автономные машины внесут огромный вклад в широкое распространение таких услуг. Мы рады сотрудничать с Uber над реализацией этой идеи”.

Uber начала работать над автопилотированием еще в начале 2015 года и представила первые результаты в Питтсбурге, штат Пенсильвания, осенью 2016 года. Второй автопилот был запущен в начале 2017 года в Финиксе, штат Аризона. За это время самоуправляемые автомобили Uber совершили более 50 000 пассажирских поездок, проехав более 3 млн км в автономном режиме.

“Для создания надежных автономных машин их необходимо оснастить сложными программами работы искусственного интеллекта и высокопроизводительным движком на базе GPU, - говорит Эрик Мейхофер (Eric Meyhofer), глава Uber Advanced Technologies Group. - NVIDIA – ключевой поставщик технологий для Uber, позволяющий нам выводить на рынок масштабируемые самоуправляемые легковые и грузовые автомобили”.

Uber начала применять вычислительные GPU-технологии NVIDIA еще в своем первом тестовом парке внедорожников Volvo XC90 и сейчас продолжает использовать высокопроизводительные процессоры NVIDIA для запуска глубоких нейросетей как в пассажирских, так и в грузовых перевозках. Темпы развития парка Uber поражают воображение: последние 1.5 млн км были покрыты всего за 100 дней.





