Nvidia стала первой в мире компанией стоимостью $5 трлн

29 июля 2026, 9:45

Акции американского производителя чипов выросли на 5% (+$200 млрд к рыночной капитализации) после того, как гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что компания уже получила заказов на свои чипы с ИИ на полтриллиона долларов на следующие пять кварталов, пишет Financial Times.

Кроме того, президент США Дональд Трамп рассказал, что планирует обсудить чип Blackwell от Nvidia с главой КНР Си Цзиньпином на завтрашней встрече, что повышает вероятность того, что компания восстановит доступ к китайскому рынку.



В итоге рыночная капитализация Nvidia поднялась до $5,04 трлн.



Относительно недавно, в июле этого года, Nvidia стала первой компанией с рыночной капитализацией в $4 трлн. То есть за три месяца она выросла на $1 трлн. В целом акции Nvidia выросли примерно на 90% только за последние шесть месяцев, и сейчас компания стоит больше, чем главные фондовые индексы Германии, Франции и Италии вместе взятые.