Nvidia стала самой дорогой компанией в мире

19 июня 2024, 9:15

Акции Nvidia выросли сегодня на 4%, примерно до $3,3 трлн, что позволило компании обогнать акции Microsoft Corp. и Apple Inc, пишет Bloomberg.

Ранее в этом месяце Nvidia впервые с 2002 года обогнала Apple по рыночной стоимости, и в последние дни обе компании меняли свои рейтинги. На прошлой неделе Apple также обогнала Microsoft и ненадолго занял первое место.



Nvidia считается крупнейшим и первым бенефициаром технологии ИИ, поскольку компания доминирует на рынке благодаря своим востребованным чипам, которые помогают центрам обработки данных выполнять сложные вычислительные задачи, необходимые для приложений искусственного интеллекта. Благодаря этому Nvidia увеличила продажи своих чипов более чем на 125% в прошлом году.



Растущий курс акций Nvidia сделал соучредителя и генерального директора Дженсена Хуанга одним из самых богатых людей в мире. Его собственный капитал с начала года вырос более чем на $70 млрд и достиг $115 млрд, что поставило его на 12-е место в индексе миллиардеров Bloomberg. Это самый большой прогресс среди его коллег-миллиардеров.