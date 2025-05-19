Трамп везет в США $12-13 трлн

19 мая 2025, 8:45

Президент США Трамп заявил, что результатом его визитов в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ стали договоренности об инвестициях в размере $12-13 трлн в американскую экономику.

«С США никогда не происходило ничего подобного. Триллионы инвестиций. Мы достигли уровня в $12-13 трлн благодаря проектам, о которых уже известно, а о некоторых мы сообщим в самое ближайшее время», - отметил он на встрече представителей деловых кругов США и ОАЭ в Абу-Даби.Трамп выразил надежду, что инвестиции помогут покрыть госдолг США, который в настоящее время превышает $36,2 трлн. По оценкам бюджетного управления Конгресса США, в 2034 г. он может превысить $50 трлн.