Uber Eats продолжает расширяться в Киеве и в новых городах Украины

17 апреля 2020, 14:45

Uber Eats расширил зону доставки в Киеве, запустив сервис на Виноградаре, где клиенты теперь могут заказывать еду с 9 до 24 часов, без выходных, с помощью приложения Uber Eats или на сайте www.ubereats.com.

Среди доступных ресторанов - Pesto Cafe, Mafia, Пекін, Contrabanda, and Sushi Bento Pizza. После старта работы Uber Eats на Виноградаре число партнеров-ресторанов в Киеве достигло более 1200, а зона доставки составила более 120 кв. км.



Ранее в апреле Uber Eats уже расширил свою зону доставки в Киеве на Троещину и Воскресенку, и начал работать в новых городах - Днепре и Виннице. С момента начала работы Uber Eats в Украине более года назад, сервис уже запустился в шести городах (Киеве, Львове, Одессе, Харькове, Днепре и Виннице) и на данный момент тесно сотрудничает с более чем 1500 партнерами-ресторанами по всей Украине.



«Доставка с помощью Uber Eats предлагает ресторанам простой, быстрый и недорогой способ расширить сферу деятельности и сохранить бизнес. В то же время мы хотим дать возможность людям воспользоваться быстрой, простой и доступной услугой доставки, пока они остаются дома», - говорит Игорь Ковалев, генеральный менеджер Uber Eats Украина.



Для новых пользователей Uber Eats, делающих заказ в ресторанах на Виноградаре до 22 апреля будет действовать промокод VYNOHRADAR.

