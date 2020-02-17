Uber Eats готовится к запуску в еще одном городе Украины - Харькове

17 февраля 2020, 10:15

Uber объявляет о начале работы своего приложения по заказу и доставке еды Uber Eats в Харькове.

20 февраля начиная с 10:00, жители Харькова смогут открыть приложение Uber Eats или посетить сайт ubereats.com, и заказать свежеприготовленные блюда из любимых ресторанов города. В среднем доставка займет 40 минут, и по мере развития сервиса в городе, будет сокращаться.



Партнерами Uber стали уже более 40 харьковских ресторанов, из которых благодаря Uber Eats люди могут заказывать блюда на любой вкус и по любому поводу. Среди них такие популярные в Харькове рестораны и кафе как Сушия, Live Love Avocado, One Gogi, Чилі, М’ясо та вино, Goa.



По случаю запуска сервиса в Харькове, Uber Eats предлагает три бесплатные доставки для новых пользователей в период со дня запуска по 29 февраля. Для этого нужно добавить при оформлении заказа промокод FREEKHARKIV.



Зона покрытия доставки на этапе запуска будет включать в себя центральную часть города, а также Холодногорский район, где сервис будет доступен с 10:00 до 22:00, семь дней в неделю. Стоимость доставки составит 40 грн. без ограничений по сумме минимального заказа.



“Мы очень рады запустить наш сервис в Харькове. В последние недели и месяцы мы видели большой интерес со стороны как пользователей, так и ресторанов, которые хотели бы сотрудничать с нами, и мы с нетерпением ждем возможности предложить харьковчанам простой и надежный способ получить еду, которую они хотят, когда они этого хотят”, - говорит Игорь Ковалев, генеральный менеджер Uber Eats Украина.



С момента своего запуска в Киеве год назад, Uber Eats запустился также во Львове и Одессе и на данный момент тесно сотрудничает с более чем 800 партнерами-ресторанами.