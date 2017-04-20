Uber начал работу в Харькове

20 апреля 2017, 16:15

Международная технологическая компания Uber, создатель одноименного мобильного приложения для вызова автомобилей, сообщила о запуске сервиса в Харькове.

Уже с сегодняшнего дня жители и гости города смогут воспользоваться доступным и качественным сервисом uberX, цены на поездки с которым начинаются всего от 25 грн. По опыту 450 городов мира, Uber значительно повышает мобильность горожан и способствует развитию городской инфраструктуры. Вместе с Uber Харьков станет еще более комфортным местом для работы и жизни.



Харьковчане и гости города смогут оценить все преимущества Uber, воспользовавшись бесплатными поездками до конца дня воскресенья 23 апреля 2017 года. Для этого необходимо ввести промокод KHARKIV в разделе ОПЛАТА приложения Uber на смартфоне. Промокод KHARKIV предоставляет право на 5 бесплатных поездок (до 75 грн. каждая) любому пользователю Uber в Харькове с момента запуска и до 23:59 воскресенья 23 апреля.



Тарифы на uberX в Харькове составят: 17 грн. за подачу автомобиля и 4 грн. за каждый километр в пути. Минимальная стоимость поездки - 25 грн. Пользователи в Харькове смогут оплатить поездки с Uber как наличными, так и при помощи зарегистрированной в приложении банковской карты, данные которой полностью защищены. После окончания каждой поездки пользователь получит на адрес электронной почты квитанцию, которая будет содержать информацию о месте подачи автомобиля, маршруте, карте поездки, данные о водителе и детализацию стоимости.



“Харьков с гордостью носит имя интеллектуальной столицы Украины. Мы приветствуем инновации и технологические решения, которые делают жизнь харьковчан и гостей города комфортнее, - отметил Геннадий Кернес, городской голова Харькова. - Международная онлайн-платформа Uber уже популярна во многих странах мира, и мы уверены, что появление такой компании в Харькове сделает поездки по городу более доступными и удобными, а значит наш город станет более динамичным и современным”.



Впервые в Украине, заказывая поездки в Uber, харьковчане смогут воспользоваться экологически чистым видом транспорта - электромобилем, благодаря партнерскому соглашению со службой Ecotaxi.



"Uber в Украине развивается рекордными темпами: с начала этого года мы запускаем наш сервис уже в четвёртом городе, и везде отмечаем быстрый рост числа пользователей и водителей-партнёров. Мы гордимся доверием украинцев и продолжим работать над тем, чтобы быстрые, безопасные и комфортные поездки стали доступны всем жителям мегаполисов, - отметил Алексей Стах, генеральный менеджер Uber в Украине и СНГ. - Харьков стал для нас особым городом: впервые в Украине мы начали сотрудничать с партнёром, располагающим значительным парком электромобилей. Объединяя лучшие прогрессивные технологии, мы вместе сможем сделать Харьков ещё более удобным и современным городом, с развитой и при этом экологически благоприятной инфраструктурой".



Uber уделяет особое внимание безопасности поездок. Технология Uber позволяет повысить безопасность до, во время и после совершения поездки благодаря отбору водителей, возможности отследить маршрут в режиме реального времени в приложении, системе рейтингов водителей (при которой пользователь оценивает водителя от 1 до 5 баллов после каждой поездки), возможности сообщить о любых ситуациях в службу поддержки клиентов. Важный элемент безопасности - прозрачность системы: пользователи заранее получают информацию о водителе, включая его имя, фотографию, номер и марку машины. Связь со службой поддержки доступна в приложении в разделе “Помощь” или через help.uber.com.



Uber в Украине работает в полном соответствии с требованиями местного законодательства. Партнерами Uber могут стать только индивидуальные предприниматели и юридические лица. Расчеты Uber с партнерами происходят по безналичному расчету, что гарантирует прозрачность и подотчетность.



Харьков стал уже пятым городом Украины, где запущен сервис Uber, после Киева, Одессы, Львова и Днепра. Uber в Украине демонстрирует рекордные темпы роста в регионе Европа, Ближний Восток и Африка.



Для того чтобы начать пользоваться Uber, необходимо скачать приложение по ссылке uber.com/app, в Google Play для Android или в App Store для iOS.