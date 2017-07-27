Uber пришел в Запорожье

27 июля 2017, 14:15

Международная технологическая компания Uber, создатель одноименного мобильного приложения для вызова автомобилей, начала работу в Запорожье.

Уже с сегодняшнего дня жители и гости города смогут воспользоваться доступным и качественным сервисом uberX, цены на поездки с которым начинаются всего от 20 грн. Опыт более 460 городов в 77 странах мира свидетельствует о том, что приход Uber значительно повышает мобильность горожан и способствует развитию местной инфраструктуры.



Стоимость поездки с uberX в Запорожье рассчитывается по формуле: 16 грн. за подачу автомобиля и 4 грн. за каждый километр в пути. Минимальная стоимость поездки ‒ 20 грн. Пользователи в Запорожье могут оплатить поездки с Uber как наличными, так и при помощи зарегистрированной в приложении банковской карты, данные которой полностью защищены. После окончания каждой поездки пользователь получает на адрес электронной почты квитанцию, которая будет содержать информацию о месте подачи автомобиля, маршруте, карте поездки, данные о водителе и детализацию стоимости.



"Запорожье открыто для всего нового, связанного с повышением уровня комфорта для горожан. Uber – это модный и современный сервис, который задает высокие стандарты для всех участников рынка. Конкуренция – главный стимул развития. Надеюсь, запуск сервиса Uber в Запорожье станет свежим вливанием в развитие транспортной инфраструктуры города и позитивно отразится на качестве услуг, которые получают горожане, это новые возможности для запорожцев. Уверен, что Uber для Запорожья станет интересным, полезным опытом и однозначным шагом вперед", – отметил первый заместитель Запорожского городского головы Сергей Мешок.



"Uber пришел в Украину чуть больше года назад, и все это время мы развиваемся рекордными темпами: только в этом году мы запускаем наш сервис уже в пятом украинском городе, и везде отмечаем высокий интерес и рост числа как пользователей, так и водителей-партнёров, – прокомментировал Алексей Стах, генеральный менеджер Uber в Украине и СНГ. ‒ То что мы начинаем работу в еще одном городе Украины, подтверждает особую значимость Украины для Uber в регионе Центральная и Восточная Европа".



Жители и гости Запорожья смогут оценить все преимущества Uber, воспользовавшись бесплатными поездками до конца дня воскресенья 30 июля 2017 года. Для этого необходимо ввести промокод UBERZCITY в разделе “ОПЛАТА” приложения Uber на смартфоне. Промокод UBERZCITY предоставляет право на 5 бесплатных поездок (до 75 грн. каждая) любому пользователю Uber в Запорожье с момента запуска и до 23:59 воскресенья 30 июля.



Uber предлагает один из самых эффективных методов контроля качества услуг – рейтинги, построенные на основе обратной связи от пассажиров и водителей. Такая система оценки позволяет свести к минимуму риски во время поездок. Еще до начала поездки пользователь получает информацию о водителе: его имя, фотографию, телефон, марку и номер машины, рейтинг. Кроме того, мобильное приложение Uber позволяет отслеживать маршрут в режиме реального времени и, при необходимости, поделиться им с друзьями или родными.



Запорожье стало уже шестым городом Украины, где запущен сервис Uber, после Киева, Одессы, Львова, Днепра и Харькова. Uber в Украине демонстрирует рекордные темпы роста в регионе Европа, Ближний Восток и Африка.



Для того чтобы начать пользоваться Uber, необходимо скачать приложение по ссылке uber.com/app, в Google Play для Android или в App Store для iOS.