Теперь в Uber можно заказывать поездки с несколькими пунктами назначения

Международная компания Uber, создатель одноименного мобильного приложения для вызова автомобилей с водителем, объявила о запуске в Украине услуги по заказу поездки с несколькими пунктами назначения.
По данным компании, от 3 до 10% поездок на платформе Uber выполняются с несколькими остановками. Возможность выбора в приложении сразу нескольких адресов делает более удобным процесс заказа как для самого пользователя, так и для водителя – ведь теперь можно заранее указать в приложении несколько остановок, узнать предварительную стоимость и рассчитать время в пути, а водителю лучше спланировать маршрут поездки. Опция выбора маршрута с несколькими адресами – результат огромных усилий десятков команд, работающих над внутренним интерфейсом, дизайном и приложениями как для пользователей, так и водителей на iOS и Android.
Для того, чтобы заказать несколько остановок в рамках одной поездки, нужно в приложении Uber в поле “Куда” нажать значок “+” рядом с полем, выбрать пункт “Добавить остановку” и указать адрес, после этого нажать “Сохранить”. Пользователь может добавить до 2 промежуточных остановок во время одной поездки (не включая финальный пункт назначения). Возможно добавление промежуточных адресов как во время заказа, так и во время поездки. Также можно, в случае изменения планов, удалять ненужные остановки, если водитель еще не подтвердил прибытие по указанному промежуточному адресу.
Если пользователь ввел все остановки заранее, то стоимость поездки будет рассчитываться, исходя из трех дополнительных минут к общему времени в пути на каждую остановку. Это учитывается при расчете предварительной стоимости для повышения точности тарифа и учета дополнительного времени на каждую остановку. Если пользователь добавляет или обновляет остановки уже непосредственно во время поездки, окончательная стоимость поездки может меняться, в зависимости от реального времени в пути и общего расстояния.
“Инновации – неотъемлемая часть ДНК компании Uber, поэтому, получая отзывы от пользователей по возможному усовершенствованию приложения или внедрению новых сервисов, мы, после внимательного изучения, включаемся в разработку решений, которые сделают пользовательский опыт еще более удобным и понятным, – говорит Алексей Стах, генеральный менеджер Uber в Украине и СНГ. – Мы рады предоставить пользователям услугу, которая позволит сделать процесс заказа автомобиля еще более комфортным”.
Водители в приложении будут видеть весь маршрут с указанием дополнительных остановок. После остановки в первом промежуточном пункте водителю нужно подтвердить прибытие, а затем возобновить поездку по дальнейшему маршруту; помимо этого работа с приложением со стороны водителя останется в значительной степени неизменной.
Для того чтобы начать пользоваться Uber, необходимо скачать приложение по ссылке uber.com/app, в Google Play для Android или в App Store для iOS.
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