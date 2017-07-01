Uber совершил 5 миллиардов поездок по всему миру

1 июля 2017, 16:03

Uber начал свою работу в 2009 году с решения несложной задачи – заказа машины несколькими касаниями экрана смартфона.

В конце 2015 года мы преодолели важный рубеж в один миллиард поездок. Спустя еще полгода, в июне 2016 г., количество совершенных поездок достигло двух миллиардов. А чуть больше месяца назад, в субботу 20 мая, в 7:29:06 утра по среднему гринвичскому времени, мы прошли еще один важный этап в истории компании – 5 миллиардов поездок с Uber по всему миру со дня основания сервиса. Именно в этот момент начались 156 поездок с Uber в 24 странах на 6 континентах. Из них 2 поездки были совершены в Украине – в Киеве и Одессе.



Успех Uber стал возможен только благодаря водителям, сотрудничающим с нами по всему миру. Чтобы отблагодарить их за важный вклад в историю компании, Uber наградит каждого из 156 водителей премией, эквивалентной 500 долларов США в местной валюте.



Один из водителей-счастливчиков в тот самый момент совершал первую в своей жизни поездку с Uber: он забирал пассажира на мотобайке в Джакарте, столице Индонезии. Еще шесть пассажиров тоже впервые воспользовались Uber.



Самая короткая из этих поездок, в Сан-Франциско, закончилась всего через два с половиной квартала от места посадки. Протяженность самой длинной из них, в Сингапуре, составила 27 километров (примечательно, что вся протяженность страны - около 50 километров). 15 пользователей совершали поездки с Uber за пределами своих стран.



Из двух поездок в Украине самой длинной оказалась поездка в Киеве – 14,81 км. А вот одесская поездка была намного короче – всего 1,81 км, и дорога заняла всего 4,5 минуты. Оба водителя могут похвастаться высоким рейтингом: у водителя из Одессы – 4,84 из 5, а у киевлянина – 4,7.



Мы продолжаем развиваться и совершенствовать наш сервис, предлагая пользователям новые функции, которые помогут нам в будущем совершить еще 5 миллиардов поездок и даже больше.

