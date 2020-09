10 сентября 2020, 10:45

Uber станет мобильной платформой с нулевым уровнем выбросов

К 2040 году Uber станет мобильной платформой с нулевым уровнем выбросов, 100% поездок на которой совершаются на транспортных средствах с нулевым уровнем выбросов, общественном транспорте и микротранспорте.



К 2025 году 50% километража в семи европейских столицах (Амстердам, Берлин, Брюссель, Лиссабон, Лондон, Мадрид и Париж) будут приходиться на автомобили с нулевым уровнем выбросов.



С момента запуска Uber Green в Киеве в марте 2019 года более 50 тысяч человек воспользовались сервисом, на электромобилях было совершено около 9 миллионов поездок.



Амстердам, 9 сентября 2020 года - К 2040 году Uber намерен стать мобильной платформой с нулевым уровнем выбросов в 10 000 городов на шести континентах, совершая 100% поездок с нулевым уровнем выбросов на транспортных средствах, общественном транспорте и микротранспорте.



Европейские рынки лидируют в электрификации индустрии райдшеринга. К 2025 году 50% расстояния в поездках, выполненных на платформе Uber в семи европейских столицах (Амстердам, Берлин, Брюссель, Лиссабон, Лондон, Мадрид и Париж), будут приходиться на автомобили с нулевым уровнем выбросов.



Для достижения этой цели сотням тысяч водителей по всей Европе, США и Канаде будет выделено 800 млн долларов, чтобы помочь им перейти на автомобиль с нулевым уровнем выбросов.



Uber продолжит расширение сервиса Uber Green по всей Европе, где пассажиры могут заказать автомобиль с более низким уровнем выбросов за небольшую дополнительную плату: с 37 городов, где сервис доступен сегодня, до 60 городов к концу 2021 года, включая Лондон и Барселону. Это будет означать, что к концу 2021 года пассажиры смогут выбрать автомобиль с нулевым уровнем выбросов в городах, представляющих 80 процентов нашего бизнеса в Европе.



Uber Green был представлен в Киеве в марте 2019 года и столица Украины стала вторым городом в Центральной и Восточной Европе после Бухареста, где присутствует полностью электрический сервис райдшеринга. С момента запуска в марте 2019 года более 50 тысяч людей воспользовались этой услугой хотя бы один раз. Всего на электромобилях на платформе Uber в Киеве было совершено около 9 миллионов поездок, при этом самая длинная поездка составила 156 километров. Среднее время ожидания подачи электромобиля - всего 7 минут.



Георгий Соколянский, Глава по развитию Uber в Центральной и Восточной Европе, сказал: «Будучи крупнейшей мобильной платформой в Европе, мы должны сыграть важную роль в борьбе против изменения климата и поддержке “зеленого“ восстановления экологии. Помня о своих обязанностях перед водителями, пассажирами и городами, сегодня мы взяли на себя ряд амбициозных обязательств по продвижению электрификации нашей платформы. Мы составляем нашу дорожную карту, чтобы к 2040 году стать мобильной платформой с нулевым уровнем выбросов, в которой европейские страны, такие как Украина, будут лидировать, осуществляя важные изменения в следующие пять лет».



Уильям Тодтс, генеральный директор Transport and Environment (T&E), сказал: «Люди во всей Европе устали от пробок и загрязнения воздуха. Использование электромобилей является ключом к решению этих проблем. И лучше всего начать с водителей, проезжающих много километров ежедневно, которые первыми получат преимущества от более дешевых в эксплуатации и экологически чистых электромобилей. Намерение Uber быстро электрифицировать свой автопарк в крупных городах Европы - хорошая новость. Пришло время крупным европейским компаниям демонстрировать лидерство. Нам нужно, чтобы во всех крупных городах Европы появились зоны с нулевым уровнем выбросов, расширялись и создавались новые велосипедные дорожки, предназначенные только для велосипедистов, при этом обеспечивая легкий доступ к зарядке дома, на работе и везде, где люди паркуются».



Uber первым заключил ряд партнерств в отрасли, чтобы упростить и сделать более доступным для водителей переход на автомобили с нулевым уровнем выбросов. Например, Renault-Nissan и Uber подписали соглашение о стратегическом партнерстве, чтобы обеспечить водителям, использующим приложение Uber, доступ к недорогим электромобилям во многих странах Европы. В Великобритании Uber и BP подписали соглашение о предоставлении водителям новых специализированных центров зарядки в Лондоне, а во Франции партнерство с EDF поможет предоставить новую инфраструктуру быстрой зарядки и скидки на установку домашней зарядки. В Украине Uber обеспечивает льготные тарифы для водителей Uber Green на зарядных станциях Yasno и Toka.



Uber также опубликовал новый отчет о том, как продвигается электрификация рынка услуг райдшеринга по всей Европе «SPARK! Partnering to electrify in Europe». В нем говорится о сложностях электрификации, с которыми сталкиваются водители, ездящие на большие расстояния - особенно в отношении зарядки и доступности; а также о том, как Uber, автопроизводители, компании по производству зарядных устройств, города и местные органы могут работать все вместе, чтобы преодолеть их.



Георгий Соколянский, Глава по развитию Uber в Центральной и Восточной Европе, добавил: «Мы считаем, что если бизнес и государство будут работать вместе, чтобы создать правильные условия, то в течение 5 лет можно будет электрифицировать услуги райдшеринга в любом крупном европейском городе. Это может послужить катализатором изменений и привести к более широкому переходу к автомобилям с нулевым уровнем выбросов и в Украине».