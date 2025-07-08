БПЛА Vampire увековечили на памятной монете

8 июля 2025, 16:15

Vampire — один из самых эффективных на поле боя. Высокоточный БПЛА нового поколения, разработанный украинской компанией SkyFall в 2022 году, поднялся в воздух ровно три года назад.

Этот украинский гексакоптер зарекомендовал себя как высокоэффективное средство поражения, дистанционного минирования и гуманитарной помощи.Благодаря универсальности, технологичности и боевой надежности, его активно используют подразделения Сил безопасности и обороны Украины.Сегодня в обращение вышла новая монета номиналом 5 гривен "Українська бавовна. БПЛА “Vampire”"На реверсе монеты изображен Vampire в полете при сбросе боеприпаса. Фоном служит стилизованное облако с молниями, символизирующими мощь, скорость и неотвратимость ударов, наносимых этим беспилотником.Дизайн монеты создали художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук. Тираж – до 75 000 штук (в сувенирной упаковке).Vampire – гексакоптер с шестью двигателями, способный нести до 15 кг боезаряда или другого груза. Максимальная высота полета – 500 метров, рекомендуемая дальность – до 15 км.