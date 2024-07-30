30 июля 2024, 10:45

В російських БПЛА виявили флешки

Росіяни почали оснащують свої БПЛА нетиповими елементами на кшталт різноманітних флеш-накопичувачів, додаткових камер чи SIM-карт.

Про це заявив директор Київського НДІ судових експертиз Олександр Рувін.


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