23 августа 2024, 9:45

У Німеччині над АЕС літали російські дрони, які можливо проводили розвідку

Мова йде про БПЛА "Орлан-10". Їх росіяни можуть запускати із суден у Північному морі.

 
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