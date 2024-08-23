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23 августа 2024, 9:45
У Німеччині над АЕС літали російські дрони, які можливо проводили розвідку
Мова йде про БПЛА "Орлан-10". Їх росіяни можуть запускати із суден у Північному морі.
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