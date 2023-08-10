10 августа 2023, 10:45

Рівненська компанія розробила додаток для бренду Louis Vuitton

Мова йде про мобільний застосунок для їх дочірньої компанії Fendi. І це лише один з багатьох крутих проектів, які реалізували «Habitat».


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