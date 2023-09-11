РФ восени і взимку битимуть по об'єктам енергетики ракетами і дронами

11 сентября 2023, 15:15

«Мова йде про комбіновані загрози, які зараз ми спостерігаємо - одночасне використання ракетного озброєння і безпілотних літальних апаратів», – повідомив представник ГУР Міністерства оборони України Андрій Юсов.