Сили безпілотних систем офіційно стали окремим родом ЗСУ

17 сентября 2024, 9:45

Президент підписав закон, який включає до окремих родів Збройних сил України нову структуру — Сили безпілотних систем.

Сили безпілотних систем ЗСУ – унікальний вид збройних сил, якого наразі немає в армії жодної країни світу. Про це заявляє командувач Сил безпілотних систем, заступник головнокомандувача ЗСУ полковник Вадим Сухаревський.Президент України Володимир Зеленський ще 6 лютого підписав указ “Про нарощування спроможностей сил оборони”, яким пропонувалося створити окремий рід військ під назвою “Сили безпілотних систем” для управління безпілотними літальними апаратами.