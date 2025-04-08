ЗСУ отримали нового наземного робота з кулеметом

Роботизований комплекс D-21-12R може виконувати широкий спектр завдань зі спостереження, патрулювання, вогневої підтримки наших підрозділів, ураження живої сили та легкоброньованої техніки ворога тощо.
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