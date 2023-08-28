28 августа 2023, 11:15

Україна може отримати F-16 вже найближчим часом, — генерал США Міллі

«В українців залишилася значна кількість бойової сили, і це ще не кінець. Ще зарано говорити про успіх чи невдачу», - сказав він, коментуючи контрнаступ ЗСУ.


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