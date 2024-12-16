Реальні доходи українців впадуть на 9,5% у 2025 році, — ЗМІ

16 декабря 2024, 8:45

В наступному році середня зарплата українців зросте до 24,3 тис. грн, але радіти зарано. Інфляція «з'їсть» майже все підвищення, і реальний приріст складе лише 1%.

А от для тих, хто отримує мінімалку, ситуація ще гірша — її заморозять на рівні 8000 грн. У результаті реальні доходи цих працівників зменшаться на 9,5%.Як видно на графіку, співвідношення мінімальної та середньої зарплати у 2025-му складе лише 32,8% — найгірший показник за останні роки. Заморожування мінімалки позбавляє українців шансу на достойний рівень життя.