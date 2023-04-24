24 апреля 2023, 10:45

В Україні хочуть заборонити цигарки з капсулою, IQOS та GLO

У пояснювальній записці до відвідного законопроекту йдеться, що згідно з дослідженнями КМІС, у 2019 році лише 1% українців користувалися електронними цигарками.  А у 2022 році – 7%.

Документом хочуть заборонити оптову та роздрібну торгівлю та імпорт на території України.


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