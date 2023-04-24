В Україні хочуть заборонити цигарки з капсулою, IQOS та GLO

24 апреля 2023, 10:45

У пояснювальній записці до відвідного законопроекту йдеться, що згідно з дослідженнями КМІС, у 2019 році лише 1% українців користувалися електронними цигарками. А у 2022 році – 7%.



Документом хочуть заборонити оптову та роздрібну торгівлю та імпорт на території України.