У пояснювальній записці до відвідного законопроекту йдеться, що згідно з дослідженнями КМІС, у 2019 році лише 1% українців користувалися електронними цигарками. А у 2022 році – 7%.
Документом хочуть заборонити оптову та роздрібну торгівлю та імпорт на території України.
24 апреля 2023, 10:45
В Україні хочуть заборонити цигарки з капсулою, IQOS та GLO
У пояснювальній записці до відвідного законопроекту йдеться, що згідно з дослідженнями КМІС, у 2019 році лише 1% українців користувалися електронними цигарками. А у 2022 році – 7%.
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