Новый корпус Aerocool GLO получил стильную RGB-подсветку

23 марта 2018, 11:45

Компания Aerocool объявила об анонсе своего нового корпуса для сборки настольного ПК – GLO.



Новинка относится к формату Mid Tower.

Габариты корпуса – 210х475х477,8 мм.



Боковая стенка продукта изготовлена из закаленного стекла, а во фронтальной части предусмотрены две светодиодные RGB-полосы, способные обеспечить различные эффекты подсветки.



Производитель ориентирует корпус на установку в него материнских плат типоразмера SSI-CEB, ATX, Micro-ATX или Mini-ITX. Длина видеокарт может достигать 425 мм.



Отдельно обозначено семь посадочных мест для карт расширения.



Отсеков под накопители 5,25 дюйма не предусмотрено. Есть места под установку трех 3,5-дюймовых накопителей.



Вентиляторы воздушной системы монтируются по следующей схеме: 2х120 мм на передней части, 2х120 во внутренней области и 3х120 мм внизу.



Максимально допустимая высота процессорного куллера – 157 мм.

Стоимость новинки пока не обозначена. Дата релиза пока также не называется.