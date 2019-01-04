GIGABYTE анонсирует функцию RGB Fusion 2.0 с удобной синхронизацией подсветки

4 января 2019, 11:45

GIGABYTE TECHNOLOGY, производитель материнских плат, графических 3D-ускорителей и других ключевых компонентов для настольных ПК анонсирует фирменную технологию RGB Fusion 2.0, средствами которой можно синхронизировать подсветку и применить доступные эффекты ко всем продуктам, поддерживающим указанную технологию.

Благодаря новому дизайну пользовательского интерфейса приложение RGB Fusion 2.0 обеспечивает удобный способ синхронизации RGB-компонентов. Вы можете выбрать любые доступные режимы подсветки, в частности, статический, одиночная вспышка, двойная вспышка, произвольная вспышка, цветовой цикл, Игра и Музыка. Чтобы выполнить синхронизацию RGB-эффектов достаточно одного нажатия кнопки мыши. Кроме того, в новый интерфейс RGB Fusion 2.0 интегрирован расширенный режим управления, средствами которого можно настроить RGB-эффекты для каждого продукта индивидуально и продемонстрировать уникальность системы пользователя.Нажав на пиктограмму компонента системы в основном окне программы, пользователь вызывает меню управления подсветкой соответствующего компонента, где можно выбрать и настроить индивидуальным образом световые эффекты для этого продукта. Например, вы можете назначить для мыши и клавиатуры статичный режим, в то время как другие компоненты ПК будут отрабатывать режим цветового цикла. Применительно к некоторым компонентам ПК пользователь получает доступ к настройке подсветки его отдельных сегментов. Все позволяет настраивать подсветку ПК сообразно предпочтениям пользователя.