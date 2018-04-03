ОЗУ GeIL Super Luce RGB Sync поддерживает приложения для управления подсветкой

3 апреля 2018, 10:45

«GeIL – один из старейших производителей компьютерных компонентов и периферии. Поэтому нам вдвойне приятно поделиться новостью о новых возможностях оперативной памяти Super Luce RGB Sync: используя эту платформу, пользователи получат те функции управления подсветкой, которых им давно не хватало, – отмечает Дженнифер Хуан (Jennifer Huang), вице-президент GeIL по международным продажам и маркетингу.

Память GeIL Super Luce RGB Sync подходит для работы с процессорами Intel Core i7, i5 и i3, а также с процессорами AMD Ryzen на материнских платах с сокетом AM4. Она доступна в версиях с частотой от 2133 до 3200 МГц. Модули памяти отличаются стильным дизайном со светодиодной подсветкой, поддерживающей несколько разных эффектов и не требующей подключения дополнительного кабеля.RGB-подсветка на модулях памяти GeIL синхронизируется с программным обеспечением ASUS AURA, благодаря чему пользователь может выбрать один из 12 эффектов: «статика», «дыхание», последовательную смену цветов, «радуга», «волна», «вспышка», «комета», «звездное небо» и другие. Каждый эффект легко настроить по своему усмотрению.Приложение ASUS AURA дает возможность управлять подсветкой на материнских платах других производителей. Все, что нужно, – скачать ПО на сайте ASUS. Настройки подсветки для памяти Super Luce RGB Sync можно менять даже при отсутствии синхронизации световых эффектов между системной платой и остальными комплектующими, при этом сама плата не обязательно должна быть производства ASUS.Также GeIL Super Luce RGB Sync совместима с GIGABYTE Fusion и MSI Mystic Light: с ними пользователь может настраивать одинаковые эффекты на материнской плате, модулях памяти, светодиодных лентах и других компонентах (при условии, если установлены последние версии ПО для управления BIOS и подсветкой). GIGABYTE Fusion поддерживается на чипсетах X299, X399, Z370 и более новых моделях, а MSI Mystic Light на чипсете Z370 и выше.Если для синхронизации подсветки Super Luce RGB Sync не требуется дополнительного кабеля, то другая память GeIL, EVO X, поддерживает ASUS AURA при подключении с помощью 4-контактного разъема. Подсветку GeIL EVO X можно полностью настраивать и синхронизировать с материнской платой, видеокартой и другими компонентами: так пользователь получит впечатляющую, оформленную в едином стиле игровую систему.