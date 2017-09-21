GeILпредставляет геймерские модули памяти GeIL EVO X ROG-Certified RGB

21 сентября 2017, 10:15

GeIL EVO X ROG-Certified RGB – первые в мире модули ОЗУ с полной RGB-подсветкой, которые были сертифицированы ASUS ROG и поддерживают автоматический разгон, чтобы любители стильных игровых ПК могли наслаждаться не только их внешним видом, но и производительностью.

Суббренд ASUS ROG (Republic of Gamers) признан во всём мире как лидер в производстве инновационных высокопроизводительных комплектующих для геймеров и любителей максимального разгона системы. GeIL гордится возможностью объединить усилия с ASUS ROG чтобы пользователи смогли оценить все преимущества модулей ОЗУ GeIL EVO X ROG-Certified RGB. Чтобы обеспечить максимальную производительность системы, при работе с некоторыми моделями материнских плат ASUS ROG в новых модулях памяти будет автоматически включаться режим разгона.



Геймерские модули памяти GeIL EVO X ROG-Certified RGB поддерживают работу с приложением ASUS AURA. После подключения 4-пинового коннектора модуля ОЗУ к разъёму на материнской плате ASUS ROG пользователь сможет синхронизировать его подсветку с подсветкой видеокарты, вентиляторов и других компонентов системы.

GeIL EVO X ROG-Certified RGB оборудованы радиатором особой конструкции со скользящим переключателем Sliding Hot Switch. После включения подсветки в ASUS AURA логотип компании на переключателе засветится вместе с модулем памяти. При помощи данного переключателя пользователь сможет вручную изменять режим подсветки модуля даже при работе с материнскими платами без систем управления RGB-подсветкой.Подключив модуль памяти к разъёму для вентиляторов на материнской плате, пользователь сможет включить один из четырёх режимов «дышащей» RGB-подсветки при помощи переключателя Sliding Hot Switch. Среди этих режимов:1. цикличная смена 256 оттенков,2. подсветка одним из 256 оттенков,3. подсветка одним из цветов RGBW (красный, зелёный, синий, белый),4. RGBW-подсветка.